Sabato a Roma marcia per ricordare ebrei deportati

Roma – Una marcia della memoria, per ricordare le deportazioni di oltre mille ebrei romani avvenuta il 16 ottobre 1943, si terra’ sabato nella capitale con partenza da Piazza Santa Maria in Trastevere alle 19.30. A riferirlo la Comunita’ di Sant’Egidio, organizzazione promotrice dell’iniziativa insieme con la Comunita’ ebraica di Roma. “Sono passati 76 anni dal 16 ottobre 1943, quando, durante l’occupazione nazista di Roma, oltre mille ebrei romani furono presi e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau” si legge in una nota. “Solo un esiguo numero, 16 persone, tra cui una sola donna, tornarono alle loro case. La Comunita’ di Sant’Egidio e la Comunita’ ebraica di Roma, come ogni anno dal 1994, ricordano questo tragico momento della vita della citta’ con un “pellegrinaggio della memoria”. Nel comunicato si riferisce ancora: “La marcia silenziosa per le vie di Trastevere e del quartiere ebraico sara’ accompagnata dai cartelli con i nomi dei campi di concentramento nazisti e si concludera’ presso il Portico d’Ottavia (Largo 16 ottobre 1943) con gli interventi di rappresentanti delle Comunita’ e delle istituzioni”.