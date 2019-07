Sala: non possiamo prendercela con Raggi, colpe antiche

Milano – “A volte a Roma il legame tra politica e manager delle partecipate scricchiola un po’, non dai tempi attuali, ma anche prima”. Interpellato sulla gestione critica dei rifiuti nella capitale, anche a paragone del capoluogo lombardo, risponde cosi’ Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione oggi a Milano di “Genio e Impresa”, evento promosso da Assolombarda e Regione Lombardia.

“La differenza tra Roma e Milano trae origine nella storia del ‘900- dice Sala- nel senso che negli ultimi 20 anni Milano su pulizia e trasporto pubblico ha fatto un salto di qualita’. E’ difficile dare consigli alla Raggi che credo si sia trovata in una situazione molto difficile, rimane il fatto che il nostro modello e’ basato sulla fiducia alla societa’ che gestisce il servizio, sulla scelta dei manager e sulla loro totale autonomia”. Per il sindaco di Milano “rimane il fatto che in genere ci vogliono dieci, dodici anni di lavoro, non c’e’ altra possibilita’. Non possiamo prendercela oggi con la Raggi, il tema e’ che serve un ribaltamento totale delle logiche”.