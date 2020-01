Saltamartini: Raggi non ha più maggioranza, romani devono poter votare

Roma – “Qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, ieri sera abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione che il Sindaco Raggi e’ sostenuto soltanto dalla sua testardaggine e ostinazione a svolgere una mansione che va aldila’ delle sue capacita’. E’ evidente che non ha piu’ una maggioranza”.

“Il voto contrario dei consiglieri grillini in Campidoglio sulla discarica a Monte Carnevale certifica che ormai e’ una donna sola al comando e, una citta’ grande e complessa come Roma, non puo’ essere amministrata in questo modo. E’ il momento anche per il Sindaco di fare un passo indietro cosi’ come saggiamente sta facendo in queste ore il leader politico dei 5 stelle Luigi Di Maio e consentire ai romani di votare”.

“I pentastellati danno ripetutamente prova di non essere in grado di amministrare e governare. I romani e cittadini italiani meritano uomini delle Istituzioni capaci di creare sviluppo e benessere. Noi della Lega siamo pronti per queste grandi sfide che ci attendono”. Cosi’ in un comunicato Barbara Saltamartini, deputata della Lega e Presidente della Commissione Attivita’ produttive della Camera dei Deputati.