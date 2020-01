Saltamartini: Raggi si crede simpatica? si concentri su Roma

Roma – “Virginia Raggi pensa di essere simpatica? Si rende conto dei disastri di cui e’ capace quotidianamente? Roma e’ una discarica a cielo aperto, il quadrante dell’Aurelia e’ completamente isolato con due stazioni della metro chiuse, la Galleria Giovanni XXIII e’ a senso unico con traffico completamente in tilt di una delle principali arterie della citta’ e si permette anche di fare umorismo”?

“Io spero che siano tanti i romani che vadano al suo citofono per dimostrarle tutta la loro disapprovazione per il suo vergognoso operato. Spero in una e vera mobilitazione generale cosi’ da scuotere questa citta’ che vedo morire sotto la sua pessima guida. Infine mi auguro che i romani la mandino a casa. Nessun cittadino merita di essere amministrato da una persona cosi’ incompetente”. Cosi’ in un comunicato la deputata della Lega, Barbara Saltamartini.