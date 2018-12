Saltamartini: sinistra prima responsabile situazione ex Penicillina

Roma – “Altro che scandalo sociale: la prima responsabile dell’area ex Penicillina di Roma e’ proprio la sinistra, da cui non accettiamo lezioni. Dopo aver amministrato la citta’ per trent’anni, nascondendo sistematicamente la polvere sotto il tappeto, proprio la sinistra ora si sveglia d’incanto stracciandosi ipocritamente le vesti per il degrado delle periferie e le conseguenze di un provvedimento invece sacrosanto e atteso soprattutto dai residenti nella zona stufi di essere cittadini di serie B”.

“Grazie alla determinazione del Ministro Salvini viene dunque sgomberato un altro avamposto dell’illegalita’ e della sporcizia. Dopo anni di chiacchiere, finalmente passiamo ai fatti con provvedimenti concreti e responsabili. Come previsto dal Tavolo per l’ordine e la sicurezza e dal decreto Sicurezza, il Comune ha infatti provveduto ad individuare tutte le soluzioni possibili per ricollocare le persone sgomberate secondo principi di legalita’”. Cosi’ la deputata della Lega Barbara Saltamartini.