Salute Lazio: prima dosa vaccino somministrata a 22.5% popolazione

Roma – “Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio dove ad oggi sono stati somministrati complessivamente 1.569.366 vaccini e di questi 1.102.176 sono prima dose (22,5% della popolazione) e 467.190 sono di seconda dose (9,5% della popolazione). La copertura vaccinale dei cittadini prenotati per fasce di eta’: Over 80 il 97,81% con prima dose e 70,51% con seconda dose; 70/79 anni il 61,01% con prima dose e il 12,88% con seconda dose; 60/69 anni il 57,51% con prima dose e il 12,75% con seconda dose”. Lo comunica, in una nota, l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.