Salvaguardia rinoceronti, da Bioparco contributo

Roma – Un contributo di 10mila euro per la salvaguardia dei rinoceronti. Nell’ambito della presentazione del calendario Cites 2020, presso il bioparco capitolino, il presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, ha ribadito l’impegno per la conservazione degli animali in pericolo a causa del bracconaggio. “Tale impegno- ha detto Pedretti- e’ stato concretizzato dal contributo di 10mila euro, che il Bioparco ha devoluto all’associazione Save the Rhino, a seguito di una raccolta fondi. L’associazione Save the Rhino combatte sul campo il bracconaggio, che colpisce pesantemente i rinoceronti in Africa e in Asia, attraverso 25 programmi in 12 Stati. Il denaro raccolto dara’ un supporto concreto al lavoro dei ranger anti-bracconieri, delle squadre cinofile, dei veterinari, all’allevamento dei cuccioli di rinoceronte salvati. Il tutto coinvolgendo attivamente le comunita’ locali”, ha concluso.