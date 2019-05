Salvini: 20mila uomini per evitare finale coppa Italia si trasformi in battaglia

Roma – “Stasera c’e’ la finale di coppa Italia Lazio-Atalanta. Da ministro dell’Interno sto coordinando 20mila persone delle forze dell’ordine che presenziano autogrill, stazioni, fontane, bar e giardinetti. Devo garantire che una partita di calcio non si trasformi in un campo di battaglia, ma il decreto sicurezza prevede che dalle prossime stagioni calcistiche i costi di questi uomini non siano a carico dello Stato, ma delle societa’”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione di un libro di Carlo Nordio al Senato.