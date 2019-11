Salvini: 5 anni per risolvere problema rifiuti Roma e Lazio

Civitavecchia (Rm) – Serviranno cinque anni per risolvere il problema dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Parola di Matteo Salvini. Il leader della Lega, parlando a Civitavecchia, ha detto: “Non risolveremo il problema in 5 giorni, lo risolveremo in almeno 5 anni. Ci vuole serieta’, non chiedo il voto alla Lega perche’ in una settimana risolveremo i problemi di Roma e del Lazio. Ci vorranno 5 anni”.

La scelta della Lega per risolvere il problema dei rifiuti a Roma e’ quella di realizzare i termovalorizzatori? “In tutta Italia- ha risposto Salvini- C’e’ un piano rifiuti che differenzia e valorizza, perche’ la discarica insegna che non e’ la soluzione piu’ compatibile con l’ambiente. Gli ultimi impianti sono a emissioni assolutamente zero, a Copenaghen come a Vienna, non si capisce perche’ ovunque si’ e nel Lazio no. Io ne ho uno a due km da casa mia a Milano”.

Ma secondo l’Unione Europea il recupero di materia dovrebbe rappresentare la priorita’ rispetto a quello energetico e quindi all’incenerimento: “Ma il piano rifiuti di Roma prevede il 70% di differenziata tra 5 anni, ora siamo al 47% e allora o arriva Batman o sono numeri sparati a caso”. Per costruire un termovalorizzatore ci vogliono 7 anni: “Si puo’ fare piu’ veloce, se mai cominci mai finisci”.

Cosa avrebbe fatto Matteo Salvini per fronteggiare questa ennesima emergenza se fosse stato sindaco di Roma? “Non bisogna arrivare all’emergenza a Roma come a Napoli senno’ cosa fai, li mandi a Stoccolma? Roma e Napoli da anni mandano i rifiuti in mezza Europa”.

Tuttavia l’Inghilterra da anni invia rifiuti all’ormai famigerato inceneritore di Copenaghen (quello con la pista da sci sul tetto) che vive esclusivamente grazie all’immondizia proveniente dal Regno Unito: “Puo’ essere una scelta, se Copenaghen ha un impianto a emissioni zero e decide di fare business in quel modo li’ e’ libera di scegliere ma qui il problema e’ che non c’e’ una scelta e i romani pagano piu’ degli altri per avere un servizio inferiore agli altri”.

“La principale critica che faccio a Virginia Raggi- ha concluso Salvini- e’ non avere saputo scegliere una squadra. La prima dote del prossimo sindaco di Roma dovra’ essere la capacita’ di sapersi scegliere una squadra. La Raggi ha cambiato sei cda dell’Ama e questo significa che non sai scegliere le persone giuste da mettere al posto giusto. Scienziati non ce ne sono, io men che meno ma gli uomini e le donne li so scegliere. Poi, quanto al piano della Regione, i rifiuti li puoi differenziare e mettere in discarica ma li devi anche valorizzare come fa tutto il resto d’Europa”.