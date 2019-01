Salvini a Bolsonaro: grazie a nome di 60 milioni di italiani

Roma – Lunga, cordiale e costruttiva telefonata tra il Presidente Bolsonaro e il Ministro Salvini. “Gli ho ribadito l’enorme grazie a nome di 60 milioni di italiani per averci permesso di chiudere positivamente la questione Battisti e ci siamo impegnati ad incontrarci presto in Brasile o in Italia per rinsaldare i legami tra i nostri popoli, i nostri governi e la nostra amicizia personale”, spiega il titolare del Viminale.