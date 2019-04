Salvini a Genova: antifascisti si riuniscono in piazza

Genova – Ci sara’ anche “Genova Antifascista” ad “accogliere” il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, domani mattina nel capoluogo ligure alle 12 per il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. I manifestanti si sono dati appuntamento via Facebook alle 11.30 alla Stazione Marittima, senza specificare se si muoveranno poi in corteo tentando di avvicinarsi alla Prefettura, dove si rechera’ il vicepremier.

Piuttosto evocativo il titolo dell’evento sul social network: “Fuori Salvini da Genova. Porti chiusi ai razzisti”. Nelle motivazioni che spingono gli antifascisti genovesi a scendere in piazza, si legge: “Salvini sabato 6 aprile sara’ a Genova. Salvini che fa la guerra ai poveri, Salvini che propaganda il piu’ becero razzismo e legittima fascisti e reazionari di ogni sorta. Salvini che, col suo Decreto Sicurezza, inasprisce le pene per chi lotta e per chi non abbassa la testa.

Salvini che vuole chiudere i porti italiani a chi fugge da quella miseria generata proprio dai governi e dalle multinazionali d’Europa. Alla violenza razzista Genova dimostri di saper rispondere lottando. Vogliono chiudere i porti agli immigrati? Chiudiamo i porti ai razzisti”.