Salvini a prefetti: relazione su Rom, procedere a chiusure e sgomberi

Roma – “Dopo l’ennesimo episodio di violenza, l’ultimo si e’ verificato ieri con l’incendio doloso in zona ospedale a Lamezia Terme, lunedi’ scrivero’ a tutti i prefetti per avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze rom nei campi abusivi o teoricamente “regolari””. Lo annuncia il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su twitter. “L’obiettivo – aggiunge- e’ quello di procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalita’”.