Salvini a Raggi: ognuno svolga suo mestiere, ricopra buche

Roma – “Caro Sindaco Raggi il ministro lavora subito per i cittadini e la citta’, ma ognuno faccia il suo mestiere. I sindaci si preoccupino di coprire le buche delle strade perche’ non si possono fare i rally” per la citta’, evitando le buche.

Ci sono dei gabbiani” vicino ai cassonetti che sembrano “dei pterodattili”. Lo dice Matteo Salvini che si trova alla Magliana, quartiere di Roma. Poi ricorda che “solo per Roma” arriveranno 250 poliziotti in piu'”. Poi ripete, “ognuno faccia il suo mestiere”.