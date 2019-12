Salvini a Raggi: ‘tra un insulto e l’altro contro di me quando riapri metro?’

Roma – “Virginia, fra un insulto e l’altro contro di me, quando riapri la metro? Oggi per protesta, dopo 9 mesi di chiusura della fermata, decine di commercianti della zona di piazza Barberini hanno abbassato le saracinesche per ‘incompetenza comunale’.

Denunciano un calo del fatturato fino al 40%. Senza contare gli autobus che prendono fuoco ogni settimana… Raggi dimettiti”. Cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini