Salvini: a Roma non ci sono gabbiani ma mostri, comune tolga immondizia da strade

Roma – “Qui a Roma ci sono mostri, non gabbiani”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che pubblica anche un video. “Eccomi sui tetti di Roma- dice Salvini nel video-, torno giu’ in ufficio ma mi occupo di sicurezza e ci sono dei gabbiani che non sono gabbiani… sono mostri. Mi appello al comune di Roma togliete l’immondizia dalle strade perche’ non se ne puo’ piu'”.