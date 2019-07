Salvini: a Roma una tonnellata costa 140 euro, necessari termovalorizzatori

Roma – “Alcuni M5s continuano a dire no, ma il prossimo tema da affrontare e’ quello dei rifiuti. Non capisco perche’ a Roma ci sia un continuo allarme rifiuti. E anche in Campania”. Lo dice Matteo Salvini nel corso di una diretta social. “Non capisco perche’ in Italia i rifiuti per qualcuno debbano essere solo un costo. Non si capisce perche’ per ripulire Roma bisogna pagare 140 euro a tonnellata per mandare i rifiuti in Germania o in Svezia o in Emilia o in Veneto. Ma vi pare normale? Perche’ in Lombardia ci devono essere 13 termovalorizzatori e invece in alcune citta’ no, per un no pregiudiziale? I rifiuti vanno valorizzati, differenziarli e riciclarli”.