Salvini: al fianco cittadini Civitavecchia, pronto a sedermi in strada per bloccare immondizia Roma

Civitavecchia (Rm) – “Io sono al fianco dei cittadini di Civitavecchia e da cittadino, se mi chiameranno, sono pronto a sedermi in mezzo alla strada per bloccare questi camion che rappresentano una profonda ingiustizia sociale”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a piazza Fratti a Civitavecchia, dopo l’ordinanza del sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, che ha disposto l’invio di 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti romani nella discarica della citta’ portuale.

“Mi auguro che la faccenda si risolva in un’altra maniera, con la Asl, con il Tar, o con la Raggi che magari capisce che ha commesso un errore e chiede scusa, altrimenti- ha detto Salvini- ci rivedremo a Civitavecchia nei prossimi giorni, potete contare su di me. Non avevo paura dei Casamonica, non ho paura della monnezza di Roma”.