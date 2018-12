Roma – “Dai sole, dai che ce la fai! Anche oggi sui giornali una quantita’ di insulti a me, alla Lega e al governo ma io non cambio e non mollo, perche’ so che gli Italiani apprezzano il mio lavoro, perche’ so che ci siete Voi”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, che posta anche una foto.