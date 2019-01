Roma – Cesare Battisti scontera’ l’ergastolo? “Assolutamente”, assicura il ministro dell’Interno Matteo Salvini al tg2. “In questi minuti dovrebbe atterrare a Ciampino non per fare shopping ma per avviarsi alle galere”.

Si tratta, osserva Salvini, di “un personaggio che e’ solo un volgare assassino” mentre “certi intellettuali italiani lo hanno difeso come un libero pensatore”.