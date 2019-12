Salvini: bus in fiamme dimostrazione città allo sbando, Raggi pericolosa per cittadini

Roma – “Raggi dimettiti: la tua incapacita’ e’ pericolosa per l’incolumita’ dei cittadini”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che aggiunge: “Ma e’ normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per fortuna senza vittime tra il personale Atac e i passeggeri. Ma e’ l’ennesima dimostrazione di una citta’ allo sbando sommersa di rifiuti e cosparsa di voragini”.