Salvini: Casamonica dicono di spararmi? non mi intimoriscono

Roma – “Mi hanno detto che i signori dicono che mi sparano, ma se pensano di intimorirmi si sbagliano, ho tanti difetti, ma sono ‘de coccio’ e se mi metto in testa una cosa, vado fino in fondo”. Cosi’ Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, intervenendo all’evento ‘Sindaci d’Italia’ di Poste Italiane, a Roma.

Oggi, spiega Salvini, “sono arrivato in ritardo perche’ ho avuto l’onore di essere in una periferia romana, alla Romanina, a dare il primo colpo di abbattimento a una villa confiscata ai Casamonica”. Si tratta della “fine di un lungo percorso”, aggiunge, e l’area “diventera’ un giardino per i bambini di quella periferia”.