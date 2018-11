Salvini: i Casamonica si prendessero caffè con qualcun altro

Roma – “Oggi un Casamonica mi ha invitato a prendere un caffe’. No grazie, preferisco altre frequentazioni”.

È quanto ha raccontato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa che ha anticipato l’operazione di abbattimento di una villa confiscata ai Casamonica, oggi nel rione Campo Romano, in zona Tuscolana, a Roma.

“Inseguiremo i delinquenti quartiere per quartiere, villa per villa, negozio per negozio- ha aggiunto Salvini- Quindi il caffe’ se lo prendesse con qualcun altro”.