Roma – “Chi si macchia di reati del genere merita carcere immediato, certezza della pena e in caso di violenza sessuale accertata, come avviene in altri Paesi europei, castrazione chimica. Tolleranza zero senza se e senza ma!”. Lo scrive su facebook e twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, commentando l’arresto di un 28 a Cagliari.