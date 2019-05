Pesaro – “Lotta alla droga e’ lotta alla mafia. Lo dico agli amici del M5s che spero ritirino la proposta di legge che prevede lo Stato spacciatore di droga”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Pesaro per un’iniziativa elettorale.

Il capo del Viminale ha poi commentato l’operazione contro il clan dei Casamonica di oggi. “Un’operazione bellissima- conclude Salvini-.

Anche questo ricordo a Di Maio: l’operazione ha portato in galera 22 dei Casamonica per mafia e spaccio di droga, quindi chi combatte la droga combatte la mafia, chi combatte la mafia combatte la droga. Lo Stato spacciatore non esiste”.