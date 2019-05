Salvini: dopo Europee non cadrà governo, non cambia nulla in Italia

Roma – “No”, il governo non cade dopo il voto delle europee “perche’ si vota per l’Europa. In Italia non cambia nulla anche se la Lega vince, non chiedo una poltrona in piu’ ne’ mezzo ministro in piu'”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’, su Canale 5.

“Conto che da lunedi’, finita la campagna elettorale, si torni tutti quanti a lavorare piu’ serenamente- aggiunge-. La battaglia piu’ importante per la Lega e’ il lavoro e questo si crea con la riduzione delle tasse al 15 per cento. Mi auguro che nessuno ponga degli ostacoli”.