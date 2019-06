Salvini: faccio ministro che reprime violenza, puniamo ogni forma di prepotenza

Roma – “Combattiamo contro ogni genere di violenza, politica, non politica, calcistica, squadristica, comunista, fascista… Faccio il ministro che reprime la violenza. Ho letto che anche su questo episodio c’e’ qualcuno che tristemente dice e’ stata colpa di Salvini per fortuna che ero in aereo cosi’ ho evitato di innervosirmi”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Washington, sull’aggressione a dei ragazzi con la maglietta del Cinema America