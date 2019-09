Roma – “E’ frustrante vedere il presidente del Consiglio del mio Paese che beve il caffe’ con la cancelliera tedesca Merkel e le chiede consigli su come fermare la Lega e su come aiutare i 5 Stelle. Non mi sembra rispettoso per il popolo italiano che il nostro premier prenda indicazioni da Berlino e Parigi”. Lo dice leader Lega Matteo Salvini su 24 Mattino a Radio24.