Roma – “Lo stadio Flaminio, Corviale, le discariche, Tor Bella Monaca, Torpignattara, la metro Barberini…l’idea di come migliorare Roma mi e’ ben chiara, la gente ha fretta e voglia di votare. Non mi chiedete chi e’ il candidato, stiamo lavorando di squadra, serve una persona in gamba, libera dai ricatti”. Cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini, a Ostia.