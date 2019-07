Roma – “Sirene all’unisono delle volanti della Polizia di Stato, davanti al Comando Generale dei Carabinieri. Gesto commovente”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicperemier e ministro dell’Interno.

In un altro tweet dice: “Gli italiani si stringono a voi, e pregano per Mario e per tutti i servitori dello Stato che hanno dato la propria vita per difendere quella dei loro connazionali e che chiedono giustizia”.