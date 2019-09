Salvini: giornalisti servi dell’informazione, vergogna per chi ha paura del voto

Roma – “Servi dell’informazione cosi’ come dentro sono servi del potere”. E’ l’invettiva di Matteo Salvini nei confronti dei giornalisti lamentando il fatto che in questi momenti stiano descrivendo la manifestazione in corso a piazza Montecitorio come un evento dalla scarsa partecipazione.

SALVINI: POLTRONARI SENZA DIGNITA’, TEMONO VOTO

“Salutiamo i poltronari chiusi in questo momento nel palazzo e che cosi’ hanno perduto ogni dignita’. Vergogna per chi ha paura del voto e del giudizio degli elettori”. Toccata e fuga del leader della Lega Matteo Salvini sul palco di piazza Montecitorio. L’ex ministro dell’Interno ha dato appuntamento per il suo intervento completo a piu’ tardi.