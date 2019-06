Roma – “Grande tristezza. Una preghiera per il Vigile del Fuoco caduto questa notte in servizio, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, viceremier e ministro dell’Interno. Il vigile del fuoco, 54 anni, e’ morto questa notte mentre cercava di spegnere un incendio in una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, in provincia di Taranto.