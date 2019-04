Salvini: grazie a nostre Forze dell’Ordine, nessuna tregua a criminali

Roma – “La giornata comincia ottimamente con 24 arresti a carico dei clan Casamonica-Spada-Di Silvio. Usura, estorsione, spaccio ed altre ‘belle’ attivita’. Molto bene. Io in direzione Monza dove stamane inaugurero’ Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza. Nessuna tregua ai criminali, sempre grazie alle nostre Forze dell’Ordine. #lamafiamifaschifo”.

Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.

In una nota Salvini aggiunge: “Altra operazione contro i Casamonica, gli Spada e i Di Silvio: i Carabinieri hanno arrestato 24 persone (tra cui 7 donne) con l’accusa di estorsione, usura, spaccio, intestazione fittizia di beni. Tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso. Non solo: presto saro’ ad Anzio, per restituire una villetta confiscata ai cittadini”.