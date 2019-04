Salvini: in Italia non si sbarca, rischio infiltrazioni terroristiche nei barconi

Roma – “Salviamo le vite ed evitiamo cosi’ problemi e reati in Italia, ma si aggiunge il problema dei terroristi islamici nelle carceri libiche”. Cosi’ “il rischio di infiltrazioni terroristiche nei barconi e’ una certezza. Quindi ribadisco in Italia non si sbarca”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a Radio Anch’io su Radio Rai1.

Poi ricorda che quest’anno “abbiamo ridotto il numero dei migranti via mare del 92% dimezzando il numero dei morti e dei dispersi. Una politica seria e rigorosa che ha portato l’Italia a difendere i suoi confini e le regole ha nei numeri un risultato: da 7.500 a 600 sbarchi”.