Salvini: ministro Interno ha dovere di garantire sicurezza

Roma – “Il Pd e’ impegnato a negare il movente religioso nell’aggressione in zona stazione Termini ma dimentica che il giorno di Pasqua, a Torino, un senegalese ha aggredito due poliziotti urlando Allah Akbar. Il ministro dell’Interno ha il dovere di garantire la sicurezza e di non sottovalutare questi fenomeni, che guarda caso vedono come protagonisti degli extracomunitari arrivati in Italia grazie ai porti aperti”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.