Salvini: nel Lazio mancano impianti rifiuti, individuare luoghi per trattamento

Roma – “Mancano drammaticamente gli impianti per i rifiuti. Un piano regionale per la valorizzazione dei rifiuti e’ una priorita’, per questo prima Zingaretti toglie il disturbo, meglio e'”. Cosi’ il senatore della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita nel deposito Atac di via Candoni, a Roma. “Bisogna prendersi la responsabilita’ di individuare luoghi che ospitino gli impianti di ultima generazione. Noi come Lega lo faremo”, ha concluso.