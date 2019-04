Salvini: nessuno avalli vendita sostanze stupefacenti, no a Stato-spacciatore

Milano – “Io non voglio lo Stato-spacciatore”. Annunciando un giro di vite per i negozi che vendono cannabis, lo afferma oggi il ministro dell’Interno Matteo Salvini, interpellato dai cronisti questa mattina in Prefettura a Milano.

Parlando con la stampa, il ministro dell’Interno auspica che “nessuno avalli consumo, distribuzione o vendita di questo tipo di sostanze”, aggiungendo: “Stiamo lavorando, con altri corpi dello Stato, per andare a verificare la giungla che ci siamo trovati a gestire come regalo, di qualcuno che c’era prima, di tutti quei canapa-shop che hanno aperto come funghi, e che in un caso su due di controlli, si rivelano centri dello spaccio”.