Roma – “Non ci penso neanche di aumentare l’Iva di mezzo centesimo di euro. Anzi, se ci date il mandato di andare in Europa a contrattare e facciamo il contrario. Non solo l’Italia non puo’ permettersi di aumentare le tasse ma ha estrema urgenza di abbassarle a famiglie e imprese”. Lo dice Matteo Salvini a San severo