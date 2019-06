Salvini: non farò parte di governo che alza tasse, se italiani lavorano pagano debito 2 volte

Roma – “Non faro’ parte di nessun governo che aumenta qualche tassa dall’Iva alla casa”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

SALVINI: SE ITALIANI LAVORANO IL DEBITO LO RIPAGANO 2 VOLTE

“Superare la legge Fornero e’ il minimo, adesso dobbiamo investire in infrastrutture e taglio delle tasse. I soldi ci sono e se gli italiani lavorano il debito lo ripagano 2 volte”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

SALVINI: NON VOGLIO CHE ITALIANI MUOIANO DI VINCOLI

“Non voglio che gli italiani muoiano di vincoli, voglio un Paese che torna a correre e a sorridere”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

SALVINI: SE TORNANO A PREVALERE I SÌ GOVERNO VA AVANTI

“Noi abbiamo lavorato bene per 11 mesi, rimane tanto da fare. Sono convinto che se torneranno a prevalere si’ su strade, ferrovie e porti il governo va avanti.” Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

SALVINI: NO LISTA GIUDICI, MA CHI FA POLITICA SI CANDIDI CON SINISTRA

“No, io non faccio liste. Prendo atto che su migliaia di giudici che fanno onestamente il loro lavoro, c’e’ qualcuno che fa politica, va a convegni e fa interventi pubblici a favore delle porte aperte e dell’immigrazione”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5.

Ma secondo voi, aggiunge, “e’ normale che chi va a questi convegni che sono spot per l’immigrazione di massa poi giudica sulle domande dei richiedenti asilo? Ognuno e’ libero, ma se fai il giudice dovresti essere imparziale, se vuoi fare politica invece di fare il giudice ti candidi con la sinistra”.

“Se uno va a un convegno- ribadisce Salvini- e dice che il dl sicurezza non va bene e poi esamina le domande” degli immigrati, “da italiano e non da ministro, dico che o fai il giudice super partes o fai politica. Se il 99 per cento dei giudici applica queste leggi in una maniera e c’e’ n’e’ uno che fa il bastian contrario, va bene la liberta’ di pensiero, ma la legge e’ legge”.