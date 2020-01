Salvini: nostre 8 regioni su 9, dove c’è ancora Pd giochiamo per vincere

Bologna – “Dove non abbiamo vinto oggi”, cioe’ in Emilia-Romagna, “ci ripromettiamo di vincere la prossima”. E intanto Matteo Salvini, nella conferenza stampa del day after rivendica di aver vinto “in otto regioni su nove, ci sono numeri peggiori nella vita”.

Ora si prospetta il voto in altre sei Regioni “e siamo gia’ al lavoro sulle squadre”, afferma Salvini. In Liguria e Veneto “non vedo grossi problemi” a confermare il centrodestra, continua il leader della Lega.

Poi ci sono “altre quattro a guida Pd, che sono fra le ultime, perche’ ne sono rimaste sei”: li’ “non abbiamo dubbi e non diamo per persa nessuna partita, anzi giocheremo per vincere sia nelle Marche che in Toscana, Puglia e Campania”, promette Salvini.