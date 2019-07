Salvini: i numeri rispondono a Trenta

Roma – Alla ministra Trenta “replicano i numeri”. Per il resto, “non rispondo alle polemiche. Il lunedi’ mattina mi alzo contento, altri si alzano un po’ nervosetti, problema loro”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per il centenario dell’Associazione nazionale alpini a Milano, a una domanda sulle critiche sollevate dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. “La missione Sophia- ha aggiunto-, con tutto il rispetto, recupero’ decine di migliaia di immigrati e li porto’ tutti in Italia, perche’ questo c’era nelle regole della missione. Ditemi se il contrasto dell’immigrazione clandestina e’ recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti, dal primo all’ultimo, in Italia. Comunque, gia’ entro la settimana avremo un comitato per l’ordine e la sicurezza al ministero dell’Interno Viminale su questo ed altri temi”.