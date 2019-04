Roma – “Caos Rom nella Capitale. No ad ogni forma di violenza, no allo scaricare sulle periferie ogni genere di problemi. Ribadisco l’obiettivo per cui sto lavorando da mesi: Zero campi Rom entro la fine del mio mandato da ministro. Chi si integra e’ benvenuto, chi preferisce rubare verra’ mandato altrove”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.