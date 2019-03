Roma – “Oggi 28 marzo e’ una giornata bellissima per gli italiani, non per un partito. Finalmente dopo anni di chiacchiere e’ sancito dal Parlamento italiano il diritto alla legittima difesa di chi e’ aggredito in casa propria”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Senato, parlando coi cronisti poco dopo il voto.

SALVINI: NON È FAR WEST MA DIFESA DELLA GENTE PERBENE

“Con la legittima difesa non si distribuiscono armi, non si legittima il Far West ma si sta dalla parte della gente perbene. Da oggi i ladri sanno che fare i rapinatori in Italia e’ un mestiere ancora piu’ pericoloso”.

