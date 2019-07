Salvini: oggi sarò a Bibbiano, giù le mani dai bambini

Reggio Emilia – “Buongiorno amici. Oggi saro’ a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papa’ e da ministro, in difesa di chi non si puo’ difendere: giu’ le mani dai bambini”. Questo l’annuncio su Facebook del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che, nel giorno in cui i partiti di maggioranza in Regione presentano la richiesta di istituire una commissione regionale d’inchiesta sul sistema di affidamento dei minori, ha deciso di visitare il paese in provincia di Reggio Emilia simbolo dell’inchiesta “Angeli e Demoni” che ha portato all’arresto del sindaco Andrea Carletti.

Stando alle indiscrezioni, l’appuntamento e’ per le 15.