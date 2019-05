Roma – “Ora in elicottero a Budapest per vedere dal vivo il sistema di protezione dei confini adottato dal governo ungherese per contrastare l’immigrazione clandestina. In Italia e in Europa si entra solo se si ha il permesso”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.

SALVINI: CON ORBAN AL CONFINE TRA UNGHERIA E SERBIA

“Ora al confine tra Ungheria e Serbia.

Felice di incontrare di nuovo il premier Viktor Orbán e vedere con i miei occhi con quanta efficacia il suo governo contrasti l’immigrazione clandestina”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno.