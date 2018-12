Salvini: orgoglioso di aver presidiato a sgombero ex Penicillina

Milano- Sullo sgombero dell’ex fabbrica della Penicillina in via Tiburtina a Roma, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, oggi a Milano, dice di essere “orgoglioso di avere partecipato questa mattina allo sgombero e alla messa in sicurezza di un edificio a Roma occupato da spacciatori e non da richiedenti asilo o profughi”, aggiungendo “nel mio paese spacciatori, mafiosi, delinquenti e clandestini non hanno asilo”.