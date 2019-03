Salvini: Papa in Campidoglio a benedire Raggi, romani meritano di più

Roma – Una Roma invasa da “topi che sembrano canguri”, gabbiani grandi come “mostri preistorici”, con tanta “monnezza” per le strade e una piaga all’orizzonte: stanno per arrivare “le cavallette”. Ospite del Maurizio Costanzo show, Matteo Salvini torna a criticare la giunta Raggi che oggi ha ricevuto la visita di papa Francesco.

“È andato a benedirla…”, affonda il segretario della Lega. Poi, aggiunge: “Ci sono dei topi che sembrano canguri e gabbiani che sembrano mostri preistorici. Viene facile dare tutte le colpe a Virginia Raggi. Roma e’ grande, difficile da amministrare, ha problemi che vengono da tanti amministratori prima di Raggi”, ma “penso che i romani meritino di piu'”.

Salvini non lesina critiche: “Non penso che occorra uno scenziato per togliere la monnezza dalle strade e dai cestini perche’ penso che tra un po’ arriveranno le cavallette”.