Salvini: piano di Haftar è fallito, suicida aprire porti a 500 terroristi libici

Roma – “Ho letto il presidente del Consiglio Conte che ha detto che c’e’ il rischio di terroristi isalmici in partenza. E’ quello che vado ripetendo da tempo. Me lo ha confermato il vicepremier libico stamattina. Ci sono almeno 500 terroristi detenuti nelle carceri in Libia, non vorremmo vederli arrivare via mare. Se il presidente del Consiglio denuncia il rischio terroristi islamici, dichiarare di aprire i porti mi sembra suicida”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti alla Camera dove ha partecipato alla degustazione del pesto genovese organizzata dalla Regione Liguria.

SALVINI: IL BLITZ DI HAFTAR È FALLITO

“Stiamo lavorando perche’ non ci sia guerra. Stiamo lavorando perche’ la situazione in Libia si normalizzi. Stiamo facendo pressioni su tutte le Capitali internazionali perche’ si fermino i missili. Se tutti faranno la stessa cosa, vediamo. Sicuramente il blitz di Haftar e’ fallito”.

