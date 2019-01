Salvini: porti rimangono chiusi e sbarchi a zero, bacione a Baglioni

Roma – “A letto tardi e in piedi presto, un po’ stanco ma felice. I nostri porti rimangono chiusi, gli sbarchi sono a zero e gli Italiani non pagheranno un euro per altri nuovi arrivi, l’Europa invece si prendera’ (con ritardo) le centinaia di immigrati che aveva promesso di accogliere dall’Italia dalla scorsa estate. La battaglia contro scafisti, trafficanti e Ong dei furbetti continua! #dalleparoleaifatti P.S. Un bacione a Baglioni”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.