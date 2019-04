Salvini: problema sicurezza nazionale dato da fanatismo e terrorismo islamico

Roma – “Come emerge da tutte le evidenze il problema di sicurezza in Italia e’ dato dal fanatismo e dal terrorismo islamico”. Infatti “la cronaca” nazionale e internazionale, dalla lite fra clochard a Roma Termini alle bombe in Sri Lanka, “ci dice di tenere alta altissima attenzione”.

Quindi “domani da ministro dell’Interno saro’ al ministero dell’Interno” per lavorare affinche’ “non si verifichino violenze o aggressioni da parte di fanatici estremisti islamici che sono in Italia come nel resto del mondo”.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo dice in una diretta Facebook da Pinzolo (Trento). Salvini garnatisce quindi “attenzione massima e vigilanza massima”.