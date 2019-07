Salvini: abbiamo promesso tolleranza zero contro clan, risposta è arresti e sequestri

Roma – “Maxi sequestro di 173 immobili, per un valore complessivo di 120 milioni: e’ il bilancio dell’operazione della Divisione anticrimine della questura di Roma e che ha colpito gli interessi della ‘ndrangheta nella Capitale e in altre province italiane. Oltre 250 agenti in campo e dieci questure in azione oltre a quella di Roma. Grazie alle Forze dell’Ordine e agli inquirenti. Ieri ero stato in Calabria per promettere tolleranza zero contro i clan: arresti e sequestri sono la risposta migliore a chi ci chiede pulizia e legalita’”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.